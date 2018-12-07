12,7 тысяч тонн снега вывезены с улиц Нижнего Тагила

Работы по уборке и вывозу снега с улиц Нижнего Тагила идут в штатном режиме, проблем нет благодаря погодным условиям. С начала зимнего периода с дорог города было вывезено 12,7 тысяч тонн снега, об этом рассказали руководители компаний «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис».

Владимир Юрченко на заседании штаба по содержанию городских территорий отметил, что горожане не должны испытывать дискомфорта при передвижении по тротуарам, пешеходным переходам или на остановках.