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12,7 тысяч тонн снега вывезены с улиц Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Machine tractor snow winter road cleaning snow 1998290

12,7 тысяч тонн снега вывезены с улиц Нижнего Тагила

Сегодня, 15:21ТранспортФото: maxpixel.net
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