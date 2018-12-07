12,7 тысяч тонн снега вывезены с улиц Нижнего Тагила

С начала зимнего периода с дорог и улиц Нижнего Тагила дорожники убрали 12,7 тысяч тонн снега. Специалисты сообщают, что погодные условия позволяют вести работу в штатном режиме.
Работы по уборке и вывозу снега с улиц Нижнего Тагила идут в штатном режиме, проблем нет благодаря погодным условиям. С начала зимнего периода с дорог города было вывезено 12,7 тысяч тонн снега, об этом рассказали руководители компаний «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис».
Владимир Юрченко на заседании штаба по содержанию городских территорий отметил, что горожане не должны испытывать дискомфорта при передвижении по тротуарам, пешеходным переходам или на остановках.
Также начальник Управления городским хозяйством подчеркнул, что использование противогололедного материала бионорда допустимо только вне прямых участков автодорог и тротуаров, так как они должны очищаться от снега и наледи своевременно, а не заливаться бионордом, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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