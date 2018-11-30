Первый рейс «Челябинск-Екатеринбург» компании «Ижавиа» не состоялся из-за сбоя
30 ноября рейс «Челябинск-Екатеринбург» компании «Ижавиа» не состоялся из-за технического сбоя.
30 ноября компания «Ижавиа» должна была запустить первый рейс «Челябинск-Екатеринбург», однако вылет не состоялся. Пассажиры получили оповещение по СМС без объяснения причин.
По словам представителей авиакомпании, технические сбои возможны при запуске больших проектов.
Также в авиакомпании заверили, что вся работа направлена на устранение подобных неполадок в будущем. С пассажирами работает колл-центр компании, им было предложено улететь до места назначения любым другим рейсом компании, либо другого перевозчика за счет средств компании.
Кроме того, специалисты авиакомпании пояснили, что готовы к критике и работают с каждым обращением. Компания планирует наладить регулярное сообщение между Челябинском и Екатеринбургом, информирует Znak.com.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости