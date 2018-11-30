Первый рейс «Челябинск-Екатеринбург» компании «Ижавиа» не состоялся из-за сбоя

30 ноября компания «Ижавиа» должна была запустить первый рейс «Челябинск-Екатеринбург», однако вылет не состоялся. Пассажиры получили оповещение по СМС без объяснения причин.

По словам представителей авиакомпании, технические сбои возможны при запуске больших проектов.

Также в авиакомпании заверили, что вся работа направлена на устранение подобных неполадок в будущем. С пассажирами работает колл-центр компании, им было предложено улететь до места назначения любым другим рейсом компании, либо другого перевозчика за счет средств компании.