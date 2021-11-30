Из-за строительства ледового городка будут перекрыты улицы в центре Нижнего Тагила

Сначала подрядчик начнет подготовку площадки и сделает заготовки для строительства. Кроме того, специалисты МБУ «Сигнал-3» с 1 декабря начнут завоз оборудования на площадку. Прежде всего, это искусственные ели и светодиодные комплекты, которые лягут в основу оформления, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Строители надеются на благоприятную погоду и минусовые температуры.
Напомним, темой оформления ледового городка в 2021 году станут герои «Союзмультфильма» в честь юбилея студии. Кроме того, город ожидает новое световое оформление и фотозоны.