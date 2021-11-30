Из-за строительства ледового городка будут перекрыты улицы в центре Нижнего Тагила

Из-за строительства ледового городка будут перекрыты улицы в центре Нижнего Тагила
Из-за строительства ледового городка будут перекрыты улицы в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 12:22ТранспортФото: 1MI
Из-за строительства ледового городка на Театральной площади в центре Нижнего Тагила изменится схема движения транспорта. В частности, с 1 декабря 2021 года по 30 января 2022 года будет закрыто движение транспорт от проспекта Строителей, 4 до улицы Пархоменко, 1А.

Сначала подрядчик начнет подготовку площадки и сделает заготовки для строительства. Кроме того, специалисты МБУ «Сигнал-3» с 1 декабря начнут завоз оборудования на площадку. Прежде всего, это искусственные ели и светодиодные комплекты, которые лягут в основу оформления, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Строители надеются на благоприятную погоду и минусовые температуры.

Напомним, темой оформления ледового городка в 2021 году станут герои «Союзмультфильма» в честь юбилея студии. Кроме того, город ожидает новое световое оформление и фотозоны.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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