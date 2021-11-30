Повысить проезд в транспорте до 37 рублей просят перевозчики Екатеринбурга

Повысить проезд в транспорте до 37 рублей просят перевозчики Екатеринбурга
Повысить проезд в транспорте до 37 рублей просят перевозчики Екатеринбурга
Сегодня, 19:39ТранспортФото: 1MI
Перевозчики уральской столицы заявили, что необходимо до 37 рублей повысить стоимость разовой поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах, а в метро — до 42 рубля. Об этом заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

Однако он заверил, что если решение о повышении цены будет принято, это произойдет постепенно, поскольку местные жители не готовы к внезапному скачку. Также в том случае, если региональная энергетическая комиссия посчитает данный тариф объяснимым, то часть оплаты будет возложена на городской бюджет, сообщает Znak.

По словам чиновника, цена поездки в транспорте оставалась неизменной с 2017 года, но с того времени расходы перевозчиков ощутимо возросли. На данный момент в автобусе, троллейбусе и трамвае можно проехать за 28 рублей, а в метро за 32 рубля.

Напомним, в начале октября появилась информация, что стоимость поездки в транспорте до конца текущего года подорожает на четыре рубля в столице Урала. Граждане будет ездить по тарифу 32 рубля за одну поездку.

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