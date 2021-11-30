Проезд для мусоровозов в деревне Маркова Горноуральского ГО восстановлен

Проезд для мусоровозов в деревне Маркова Горноуральского ГО восстановлен
Проезд для мусоровозов в деревне Маркова Горноуральского ГО восстановлен
Сегодня, 12:34ТранспортФото: пресс-служба компании "Рифей"
Мусоровозы вновь могут проезжать через реку Ямбарка в деревне Маркова Горноуральского ГО. Паньшинской администрацией была проведена реконструкция и с 28 ноября движение было запущено.

Мост через реку Ямбарка из-за ветхости стал опасным и по нему не могли проехать 12-тонные мусоровозы. ООО «Рифей» обратилось к главе Паньшинской администрации Игорю Бызову и попросило принять меры, сообщает пресс-служба компании.

В результате на месте был проведен ремонт по укреплению балок и досыпке щебня. Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов отмечает, что администрация ГГО всегда оперативно реагирует на обращения.

Фото:пресс-служба компании "Рифей"

Пока мост ремонтировался, вывоз мусора осуществлялся со второй контейнерной площадки.

Компания «Рифей» отказывает услуги по обращению с ТКО в 23 городских округах Свердловской области. Общая площадь составляет 125,5 тысяч квадратных километров, а число жителей превышает 1 миллион человек.

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