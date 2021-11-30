Проезд для мусоровозов в деревне Маркова Горноуральского ГО восстановлен

Мост через реку Ямбарка из-за ветхости стал опасным и по нему не могли проехать 12-тонные мусоровозы. ООО «Рифей» обратилось к главе Паньшинской администрации Игорю Бызову и попросило принять меры, сообщает пресс-служба компании.
В результате на месте был проведен ремонт по укреплению балок и досыпке щебня. Исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов отмечает, что администрация ГГО всегда оперативно реагирует на обращения.
Пока мост ремонтировался, вывоз мусора осуществлялся со второй контейнерной площадки.
Компания «Рифей» отказывает услуги по обращению с ТКО в 23 городских округах Свердловской области. Общая площадь составляет 125,5 тысяч квадратных километров, а число жителей превышает 1 миллион человек.