Строительство восточного объезда Нижнего Тагила подтвердил Владислав Пинаев

Строительство восточного объезда Нижнего Тагила подтвердил Владислав Пинаев
Строительство восточного объезда Нижнего Тагила подтвердил Владислав Пинаев
Сегодня, 13:54ТранспортФото: 1MI
Строительство восточного объезда Нижнего Тагила подтвердил глава города Владислав Пинаев. Он рассказал, что проект новой дороги готов до поселка Зональный.

При проектировании моста через Нижнетагильский пруд на областном уровне обсуждался вопрос о строительстве объезда, рассказал Владислав Пинаев ТК «Тагил-ТВ».

Новая дорога позволила бы проехать в Салду в «Титановую долину», минуя Вагонку. Мэр отметил, что готов проект до Зонального, но есть некоторые вопросы.

Суть в том, что по окончании моста начать строительство пока хотя бы до Зонального и проектировать соответственно дальше. Не просто ведутся переговоры, ведется уже реальная работа и подготовлен реальный проект, рассказывает Владислав Пинаев.

Спроектированы будут несколько въездов, а главной задачей станет увод грузового транспорта из города.

Напомним, ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявлял, что уже формируется соответствующая госпрограмма, а потом будет сделан запрос средств из федерального бюджета.

Сюжеты:
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строительствомэрВладислав ПинаевНижний Тагил
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