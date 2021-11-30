Строительство восточного объезда Нижнего Тагила подтвердил Владислав Пинаев

При проектировании моста через Нижнетагильский пруд на областном уровне обсуждался вопрос о строительстве объезда, рассказал Владислав Пинаев ТК «Тагил-ТВ».
Новая дорога позволила бы проехать в Салду в «Титановую долину», минуя Вагонку. Мэр отметил, что готов проект до Зонального, но есть некоторые вопросы.
Суть в том, что по окончании моста начать строительство пока хотя бы до Зонального и проектировать соответственно дальше. Не просто ведутся переговоры, ведется уже реальная работа и подготовлен реальный проект, рассказывает Владислав Пинаев.
Спроектированы будут несколько въездов, а главной задачей станет увод грузового транспорта из города.
Напомним, ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявлял, что уже формируется соответствующая госпрограмма, а потом будет сделан запрос средств из федерального бюджета.