Две аварии, две пробки: в центре Нижнего Тагила встали трамваи и автомобили

Одно ДТП произошло на проспекте Ленина у ДБ "Эра" и заблокировало работу трамваев. По словам очевидец, на трамвайных путях встречного направления встали две иномарки, одна из них - Porsche.

Когда мы проезжали мимо в районе 18.30 уже стояли несколько трамвайных составов - штук 7 вагонов и 17, и 15 маршрутов. Не завидую тем, кто оплатил проезд, но так и не смог доехать до своей остановки рассказывает тагильчанка Ирина.

Да, пассажирам не позавидуешь: погода в Нижнем Тагиле в последние дни не очень располагает к пешим прогулкам.

Однако это не единственное ДТП, парализовавшее движение в центре города. Еще одна авария произошла на перекрестке улиц Садовая и Заводская. Судя по расположению машин, девушка за рулем ВАЗа решила повернуть налево с Заводской на Садовую, но не пропустила иномарку, следовавшую с Заводской со стороны ул. Кушвинская. По данным очевидцев, за рулем иномарки также сидела женщина. Эта авария существенно усложнила движение транспорта на данном участке дороги, в том числе маршруток.

Хочется верить, что в данных авариях никто не пострадал и автовладельцы смогут встретить Новый 2016 год со своими близкими.