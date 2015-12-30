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Две аварии, две пробки: в центре Нижнего Тагила встали трамваи и автомобили
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две аварии, две пробки: в центре Нижнего Тагила встали трамваи и автомобили

30 декабря 2015, 20:10ТранспортАлександра Логинова
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