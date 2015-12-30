С 1 января в Тагиле проезд на трамвае подорожает до 18 рублей. Для льготников цены поднимут в феврале до 10 рублей (ФОТО)

До 31.01.2016 года (включительно) школьники и пенсионеры, при наличии у них документов, будут ездить на трамваях по старой цене. То есть за 8 рублей.

Редакция TagilCity.ru напоминает о том, Региональная энергетическая комиссия одобрила повышение стоимости проезда на трамваях раньше, чем на маршрутках. Но управляющие городским электротранспортом не повышали цены для того, чтобы не терять пассажиров.

Теперь, когда подорожание проезда на всех видах общественного транспорта Нижнего Тагила – анонсированная реальность, вносится окончательная ясность в вопрос о том, сколько будет стоить проезд для разных категорий населения.

Обычный проезд в одну сторону на трамвае будет стоить 18 рублей. Что на рубль дешевле, чем проезд на маршрутке. Столько же будет стоить и провоз багажа. Проездной билет на месяц подорожает сразу на 200 рублей. Его стоимость будет составлять 800 рублей. А льготные категории населения, как было сказано выше, в январе будут платить 8 рублей, а с февраля 2016 года 10 рублей за проезд в одну сторону.

Стоимость проезда для льготных категорий населения, действительно, повысится только в феврале подтвердил для TagilCity.ru директор по общим вопросам МУП «Тагильский трамвай» Архипов Алексей.

TagilCity.ru напоминает о том, что тагильчане ожидают того, что вместе с ценами повысится и качество работы городского общественного транспорта.