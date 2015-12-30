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С 1 января в Тагиле проезд на трамвае подорожает до 18 рублей. Для льготников цены поднимут в феврале до 10 рублей (ФОТО)
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 1 января в Тагиле проезд на трамвае подорожает до 18 рублей. Для льготников цены поднимут в феврале до 10 рублей (ФОТО)

30 декабря 2015, 11:35ТранспортПавел Щербина
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