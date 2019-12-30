Контроль за строительством моста через Тагильский пруд обойдется в 41 миллион рублей

Согласно документации закупки, подрядчик должен контролировать временные схемы организации движения, подготовительные работы, сооружение и разборку технологического моста, переустройство инженерных сетей, путепровод через ж/д линию, развязку над Свердловским шоссе и продолжение Октябрьского проспекта. Кроме того, победитель торгов будет следить за подпорными стенами, очистными сооружениями, берегоукреплением, шумозащитными экранами, благоустройством и озеленением территории. В качестве дополнительных функций указываются: рекультивация земель, замена окон, возмещение ущерба представителям фауны и другое.

Напомним, мост через Нижнетагильский пруд длиной 400 метров планируется построить к 300-летию города. Общая сумма контракта — четыре миллиарда рублей. Проект моста был разработан ОАО «Уралгипротранс». Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в июле. Глава города Владислав Пинаев хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Главный претендент — тюменский «Мостострой» — в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путём запроса предложений, но никто не заявился. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика. Жалобу на проведение аукциона подал «Уралстроймонтаж». 23 декабря жалоба на документацию закупки была направлена в ФАС компанией «Урал Контракт». Требования компании признаны необоснованными.