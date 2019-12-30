В Нижнем Тагиле с 1 февраля останется 40 маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 18:05ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 февраля 2020 года в Нижнем Тагиле в связи с оптимизацией изменится схема общественного транспорта. Какие маршруты оставят, а какие изменят или ликвидируют?
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее с предложением корректировки маршрутов общественного транспорта выступил директор ООО «СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко. По его мнению, много маршрутов в городе дублирует друг друга, в связи с этим их необходимо ликвидировать, учитывая при этом мнение тагильчан.
В новой схеме количество маршрутов сократится с 61 до 40, также она уже прошла одобрение мэра города Владислава Пинаева.
Новые маршруты
- №1 «ТЦ «Райт» — Рудник им. III Интернационала». Изменяется конечная маршрута №1 — вместо мебельной фабрики будет ул. Ульяновская (м-н «Огонек»). Вместо маршрута №47 «ЖДВ — Рудник» до садов «Горняк-2» будут обслуживать автобусы маршрута №1 по утвержденному расписанию.
- №23 «ЖДВ - Смычка». Изменяется конечная маршрута - вместо ДК «Гагарина» будет ул. К. Пылаева (ст. Смычка).
- №32 «ГГМ (Православная гимназия) - ТРЦ «ДЕПО». Вместо маршрутов №26У «ЖДВ - Православная гимназия, и №27 «ГГМ - ТРЦ «ДЕПО»» будет работать маршрут №32 «ГГМ (Православная гимназия) - ТРЦ «ДЕПО».
- №43 «ТРЦ «Райт» - ГГМ улица Булата Окуджавы». Меняется схема движения с ГГМ - в сторону города движение автобусов осуществляется через ул. Дружинина.
- №25/25-Р «ГГМ улица Булата Окуджавы - Смычка/Рудник им. III Интернационала». На маршрутах №25/25-Р «ГГМ улица Булата Окуджавы - Смычка/Рудник им. III Интернационала» меняются конечные остановки, данные маршруты заменяют маршруты №41 (41-Р) «ГГМ улица Булата Окуджавы - Смычка/Рудник им. III Интернационала» и №37 «Рудоуправление - Тагилстрой».
- №4 «ЖДВ - Выя - Красный Камень - ЖДВ». Движение маршрута будет осуществляться через мкр. Лебяжка.
- №30 «ЖДВ - КрасныйКамень - Выя - ЖДВ». Движение маршрута будет осуществляться через мкр. Лебяжка.
- №34 «ГГМ (Уральский клинический центр) - Рудник им. III Интернационала». Из названия маршрута 34Р убирается литер «Р», маршрут будет работать под №34 «ГГМ (Уральский клинический центр) - Рудник им. III Интернационала», схема движения не меняется.
- №14 «ТРЦ «Райт» - ВМЗ». Объединяется с маршрутом №51 «ВМЗ - Центр - ЖДВ - УПИ». Маршрут следования по прямому направлению: улица Садовая, проспект Ленина, улица Островского, улица Фрунзе, улица Верхняя Черепанова, Серебрянский тракт. В обратном направлении: Серебрянский тракт, улица Верхняя Черепанова, улица Выйская, улица Фрунзе, улица Островского, улица Газетная, улица Первомайская, проспект Ленина, улица Садовая.
- №22 « ЖДВ - УВЗ». Объединяется с маршрутом №59 «Дзержинский район» - НТГСПА». Будет следовать: улица Садовая, улица Заводская, улица Красногвардейская, улица Садоводов,улица Зеленстроевская, улица Алтайская, улица Юности, проспект Ленинградский, улица Зари, улица Ильича, Восточное шоссе.
- №56 «ЖДВ - Новая Кушва - площадь Танкостроителей». Продлевается до остановки «Площадь Танкостроителей».
- №61 «Поселок Северный - Дзержинский район - поселок Северный». Объединяется с маршрутом №62 «Поселок Северный - площадь Танкостроителей».
- №65 «ЖДВ - Инфекционная больница - Дзержинский район (кольцевой)». Объединяется с маршрутом № 39/40 «ЖДВ - Новая Кушва - поселок Сухоложский».
Маршруты без изменений
- №33 «ГГМ - магазин Подкова»,
- №49 «ГГМ (магазин«Европейский») - Тагилстрой (ДК «Огнеупорщик)»,
- №46 «ВМЗ улица Быкова - Кулинарное училище»,
- №36 «ВМЗ - ТРЦ «ДЕПО»»,
- №38 « ВМЗ - Тагилстрой (мебельная фабрика)»,
- №2 «Вокзал - Ольховка»,
- №15 «Выя - поселок Горбуново»,
- №19 «Выя - пансионат «Аист»,
- №44 «Выя - Черемшанка - Выя - поселок Кирпичный»,
- №3 «ЖДВ - пансионат Аист»,
- №6 «Выя – поселок Евстюниха»,
- №7 «ЖДВ - Верхняя Черемшанка»,
- №9 «Дзержинский район(кольцевой)»,
- №13 «ЖДВ - Психиатрическая больница»,
- №16 «УВЗ - улица Калинина»,
- №17 «Кинотеатр «Современник» - проходная НТИИМ»,
- №28 «УВЗ - улица Алтайская»,
- №50 «ЖДВ - Универсам (Дзержинский район)»,
- №52 «Дзержинский район - УПИ - ЖДВ»,
- №53 «ЖДВ - Спортивная - улица Бобкова»,
- №55 «ЖДВ - площадь Танкостроителей»,
- №57 «ЖДВ - ЦГБ № 1,
- №58 «ЖДВ - поселок Северный»,
- №10К «Дзержинский район (кольцевой)»,
- №17У «ЖДВ - проходная НТИИМ»,
- №64 «Дзержинский район - Туберкулезная больница».
Ликвидируемые маршруты
- №45 «Лебяжка (улица Ермака) - УПИ»,
- №8 «ЖДВ - поселок Горбуново»,
- №5 «Вокзал - Мемориал»,
- №35 «Рудоуправление - Рудник»,
- №10 «улица Островского - Рудник им. III Интернационала»,
- №24 «ГГМ - ВМЗ»,
- №50Э «ЖДВ - Дзержинский район»,
- №60 «ЖДВ - Богатырь» (Выя),
- № 77 «Улица Бобкова - улица Бобкова (круговой)».
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