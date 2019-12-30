В Нижнем Тагиле с 1 февраля останется 40 маршрутов общественного транспорта

Ранее с предложением корректировки маршрутов общественного транспорта выступил директор ООО «СТК «Строитель-Т» Антон Сащенко. По его мнению, много маршрутов в городе дублирует друг друга, в связи с этим их необходимо ликвидировать, учитывая при этом мнение тагильчан.