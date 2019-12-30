В России отзывают 1,5 миллиона авто из-за неисправных подушек безопасности

По заявлению заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова, россияне игнорируют предупреждение и продолжают эксплуатацию авто, сообщают «Известия». Речь идет о транспортных средствах 2000–2014 годов выпуска марок Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW.

Эксперт отмечает, что данный дефект несет риски для жизни автомобилистов и, если машина попала под отзывную кампанию, нужно обязательно обратиться к дилеру. Узнать попало ли авто в список можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта или автопроизводителя.