В России отзывают 1,5 миллиона авто из-за неисправных подушек безопасности
Сегодня, 10:40ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Более 1,5 миллиона автомобилей в России оказались оборудованы неисправными подушками безопасности Takata, пишут «Новые Известия».
По заявлению заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова, россияне игнорируют предупреждение и продолжают эксплуатацию авто, сообщают «Известия». Речь идет о транспортных средствах 2000–2014 годов выпуска марок Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW.
Эксперт отмечает, что данный дефект несет риски для жизни автомобилистов и, если машина попала под отзывную кампанию, нужно обязательно обратиться к дилеру. Узнать попало ли авто в список можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта или автопроизводителя.
Компания Takata скрывала наличие неисправностей в механизмах подушек безопасности. Только в январе этого года она объявила об отзыве 3,3 миллиона подушек по всему миру.
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