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Вертолёт МИ-8 сел на дороге в Свердловской области (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вертолёт МИ-8 сел на дороге в Свердловской области (ВИДЕО)

31 января, 23:35Транспорт
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