Вертолёт МИ-8 сел на дороге в Свердловской области (ВИДЕО)
31 января, 23:35Транспорт
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На дорогу Никитино-Северка совершил посадку вертолёт МИ-8. Приземление летательного средства и погрузку в него людей запечатлели на камеру очевидцы.
29 января водители, проезжающие по дороге Никитино-Северка, стали очевидцами посадки на обочину вертолёта МИ-8.
К севшей машине через какое-то время подошли несколько человек, которые сменили легковой автомобиль на летающий транспорт.
По информации «Уралинформбюро», ни аэропорт «Кольцово», ни управление Центрального военного округа не смогли пояснить, кому принадлежит МИ-8, и какие задачи он выполнял.
Видео: «Уралинформбюро»
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