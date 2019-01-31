634 нарушения ПДД были выявлены в Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов

За четыре дня рейда сотрудники Госавтоинспекции совместно с полицейскими провели четыре рейда по предупреждению ДТП с участием пешеходов.

Основное внимание было направлено на возможность возникновения нарушений на пешеходных переходах и на нарушения, совершаемые пешеходами.