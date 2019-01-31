634 нарушения ПДД были выявлены в Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов
Сегодня, 06:00ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 22 по 25 января 2019 года в Нижнем Тагиле проводилась операция «Безопасная дорога», в ходе которого было выявлено 634 нарушения ПДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
За четыре дня рейда сотрудники Госавтоинспекции совместно с полицейскими провели четыре рейда по предупреждению ДТП с участием пешеходов.
Основное внимание было направлено на возможность возникновения нарушений на пешеходных переходах и на нарушения, совершаемые пешеходами.
За время проведения мероприятий было выявлено 634 нарушения ПДД. Среди них 135 нарушений совершили водители при проезде пешеходных переходов. 208 нарушений совершили пешеходы и 45 – дети, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей