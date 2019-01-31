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634 нарушения ПДД были выявлены в Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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634 нарушения ПДД были выявлены в Нижнем Тагиле за четыре дня рейдов

Сегодня, 06:00ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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