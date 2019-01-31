Гололед и снег: тагильчан просят оперативно убирать авто с дороги после ДТП

30 января в Нижнем Тагиле водители столкнулись с проблемой заторов на дороге, которые возникли из-за аварий, спровоцированных неблагоприятными погодными условиями.

Утром 30 января в Нижнем Тагиле на улице Циолковского произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Toyota Auris c пассажирским автобусом, следующим по маршруту №41. Из-за аварии на дороге образовался затор, препятствующий проезду других участников движения. Также было затруднено движение по левой полосе.

Примерно в это же время на улице Циолковского перед перекрестком Циолковского-Пархоменко столкнулись автомобиль марки Lada Vesta и ВАЗ 2104, из-за которых также образовались пробки. Еще одно столкновение произошло несколькими метрами далее, поэтому было затруднено движение по обеим полосам дороги. Водителям пришлось маневрировать между автомобилями, чтобы проехать данный участок дороги.

В условиях метели и гололеда возникшие ДТП создают дополнительные трудности для проезда. Кроме того, автомобили, стоящие на проезжей части дороги, могут спровоцировать новые аварии, поэтому важно, чтобы автомобилисты фиксировали аварию и максимально быстро освобождали проезжую часть.

Сейчас ситуация осложняется тем, что при ДТП с ущербом до 100 тысяч, водители нас не вызывают, оформляет страховая. Но задача водителей, и это нужно понимать, что они должны при таких незначительных ДТП максимально быстро зафиксировать факт аварии, сделать фото и оперативно убрать автомобиль с проезжей части, чтобы не создавать препятствий к движению других автомобилистов.рассказал редакции TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.

Тагильские пассажироперевозчики следят за безопасностью при любых погодных условиях.

Во время плохих погодных условий водители максимально аккуратны на дорогах, так как соблюдение ПДД в этом случае никто не отменял. Аварий в снегопад и гололед намного больше не становится, считают в ООО СК «Строитель».

Дорожные службы Нижнего Тагила также находятся в режиме максимальной готовности к неблагоприятным погодным условиям.

Мы максимально готовы, готовы работать в усиленном режиме пока погода позволяет, весь снег уберем и все необходимые работы при усиленных снегопадах выполним. Если же ударит мороз -35...-40, то тут надо понимать, что может встать техника. Это данность.рассказал редакции TagilCity.ru директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.