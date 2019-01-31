Тарифы на проезд в общественном транспорте Свердловской области повысились

В Свердловской области для общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок утверждены новые тарифы. Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии было опубликовано 30 января 2019 года.

По информации от РЭК, проезд в городском сообщении подорожал с 18 до 20 рублей, в пригородном сообщении – до 2,26 рубля за 1 км. Ранее стоимость проезда в пригородном сообщении составляла 2,1 рубля за 1 км.