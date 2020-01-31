В Нижнем Тагиле откроют горячую линию по изменению маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 18:34ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 февраля в Нижнем Тагиле откроется горячая линия по вопросам изменения маршрутов общественного транспорта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты Управления городским хозяйством готовы принимать звонки от жителей города и в выходные дни по телефону: 48-41-54.
Также можно задать свой вопрос и компании-перевозчику. Маршруты Ленинского и Тагилстроевского районов обслуживают:
- АПО «Союз-НТ» - телефон 47-89-98;
- ООО «СТК Строитель-Т» - телефоны 8-922-100-70-03, 8-919-360-31-11, 48-84-06;
- ООО «Тагилтранском» - телефоны 8-922-100-70-03, 8-919-360-31-11, 48-84-06.
Маршруты Дзержинского района обслуживает ООО «Фирма ТАС» — телефон 8 912 260-83-55.
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