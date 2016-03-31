Машина скорой помощи с больным застряла на дороге из Серебрянки в Нижний Тагил

Об этом происшествии редакции TagilCity.ru рассказал председатель общественного движения «Тагил без ям»:

Вчера на Серебрянку выезжала скорая. На обратном пути застряли, машину пришлось бросить, пациента и врачей вывезли на УАЗике сообщил он.

За подробностями журналист TagilCity.ru обратился к главному врачу Сергею Васильевичу Безбородову, руководителю Городской станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила:

Сейчас распутица, весна. От поселка Синегорский до Серебрянки дороги практически нет. Лесовозы одни ездят, дорога разбита, поэтому и застряли. Зимой туда легче ездить, сейчас сложнее. Сначала к застрявшей машине скорой помощи мы послали полноприводную «Газель» — для больного это лучше, но потом пришлось послать УАЗ, чтобы вывезти больного.

Машину скорой помощи позже вытащили грузовым транспортом. С больным все хорошо, это был не тяжелый больной, -- рассказал он.

Дорога до Серебрянки сейчас ремонтируется лишь на самых плохих своих участках — дорожники лишь подсыпают щебенкой и камнями размытые участки дороги. На капитальный ремонт дороги, по оценке областных властей, потребуется 1,46 миллиарда рублей. Эти деньги область выделить пока не готова. Официально, начало капитального ремонта запланировано на 2018, а его окончание на 2021 год.