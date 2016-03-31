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Машина скорой помощи с больным застряла на дороге из Серебрянки в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Машина скорой помощи с больным застряла на дороге из Серебрянки в Нижний Тагил

31 марта 2016, 13:45ТранспортДенис Таратонов
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