Сергей Носов о дорогах Нижнего Тагила: «На серьезный ремонт дорог города нужно от 5 до 6 млрд. рублей. Мы убеждены, что эти деньги надо вложить»

Прежде всего, мэр подчеркнул, что ямочный ремонт не является панацеей для решения проблемы целостности дорожного полотна:

Этот год является подтверждением того, что ямочный ремонт или ремонт, лишь бы сделать гладкий асфальт, сами по себе порочны. У нас 360 дорог требуют серьезного, капитального, ремонта. Мы оценивали, на них нужно от 5 до 6 миллиардов рублей. Мы убеждены, что эти деньги надо вложить, найти инвестора.

Вполне разумно за три года весь город привести в порядок и десять лет рассчитываться. Зато потом дороги будут требовать минимального ремонта. Будем доказывать, добиваться. А то видите, как выходит. Пришла весна, и теперь мы будем до первого июня дороги восстанавливать, а потом снова. Давно говорят, что ямочный ремонт порочен, но никак от него отказаться не можем, -- сказал Глава Нижнего Тагила.

В подтверждение своих слов Сергей Носов привел улицу Кулибина, на которой раньше практически каждый год сильно деформировалось дорожное полотно.

Есть знаменитая улица Кулибина. Там регулярно вставали горбом рельсы из-за того, что выпирало дорогу, она плыла и так далее. Трамвайные рельсы! В 2013 году мы раскопали её так, как это требовалось. Несмотря на то, что этого не было в проекте и вышло очень затратно. Сделали там дренаж, откопали несколько труб с утечками. И видите, одна из лучших дорог. Она держится и не плывет каждый год.

Такой же ремонт был сделан на улице Индустриальная, и там с дорогой тоже все в порядке. Мэр подчеркнул, что не имеет в виду участок дороги, ведущий к комбинату. Там дорожными работами 7 лет назад занимался сам комбинат.

Не забыл Сергей Константинович и про подрядчиков, которые работали в Нижнем Тагиле, спустив рукава:

Все, кто подходит под гарантийные обязательства, будут восстанавливать (дорожное полотно) за свой счет. Некоторые, к сожалению, будут делать это уже в третий раз. На одном и том же месте. Пока не дойдет, что нужно сделать один раз, но хорошо.