Сергей Носов о дорогах Нижнего Тагила: «На серьезный ремонт дорог города нужно от 5 до 6 млрд. рублей. Мы убеждены, что эти деньги надо вложить»
Проблемы тагильских дорог коснулся сегодня на совещании в Администрации мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Отвечая на вопрос одного из присутствующих, он кратко обрисовал планы Администрации по восстановлению дорог Нижнего Тагила.
Прежде всего, мэр подчеркнул, что ямочный ремонт не является панацеей для решения проблемы целостности дорожного полотна:
Этот год является подтверждением того, что ямочный ремонт или ремонт, лишь бы сделать гладкий асфальт, сами по себе порочны. У нас 360 дорог требуют серьезного, капитального, ремонта. Мы оценивали, на них нужно от 5 до 6 миллиардов рублей. Мы убеждены, что эти деньги надо вложить, найти инвестора.
Вполне разумно за три года весь город привести в порядок и десять лет рассчитываться. Зато потом дороги будут требовать минимального ремонта. Будем доказывать, добиваться. А то видите, как выходит. Пришла весна, и теперь мы будем до первого июня дороги восстанавливать, а потом снова. Давно говорят, что ямочный ремонт порочен, но никак от него отказаться не можем, -- сказал Глава Нижнего Тагила.
В подтверждение своих слов Сергей Носов привел улицу Кулибина, на которой раньше практически каждый год сильно деформировалось дорожное полотно.
Есть знаменитая улица Кулибина. Там регулярно вставали горбом рельсы из-за того, что выпирало дорогу, она плыла и так далее. Трамвайные рельсы! В 2013 году мы раскопали её так, как это требовалось. Несмотря на то, что этого не было в проекте и вышло очень затратно. Сделали там дренаж, откопали несколько труб с утечками. И видите, одна из лучших дорог. Она держится и не плывет каждый год.
Такой же ремонт был сделан на улице Индустриальная, и там с дорогой тоже все в порядке. Мэр подчеркнул, что не имеет в виду участок дороги, ведущий к комбинату. Там дорожными работами 7 лет назад занимался сам комбинат.
Не забыл Сергей Константинович и про подрядчиков, которые работали в Нижнем Тагиле, спустив рукава:
Все, кто подходит под гарантийные обязательства, будут восстанавливать (дорожное полотно) за свой счет. Некоторые, к сожалению, будут делать это уже в третий раз. На одном и том же месте. Пока не дойдет, что нужно сделать один раз, но хорошо.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru