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Сергей Носов о дорогах Нижнего Тагила: «На серьезный ремонт дорог города нужно от 5 до 6 млрд. рублей. Мы убеждены, что эти деньги надо вложить»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов о дорогах Нижнего Тагила: «На серьезный ремонт дорог города нужно от 5 до 6 млрд. рублей. Мы убеждены, что эти деньги надо вложить»

31 марта 2016, 19:30ТранспортДенис Таратонов
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