В Нижнем Тагиле целый микрорайон отрезан от большой земли из-за плохого состояния дороги (ФОТО, ВИДЕО)

Некоторые пользователи говорят даже о том, что в посёлок перестали ездить маршрутки, а таксисты отказываются ехать на Северный, беспокоясь за свои автомобили.

Северный - не единственный микрорайон, страдающий из-за плохого состояния дорог. Но о перебоях в движении общественного транспорта из-за дорог первыми сообщили в редакцию TagilCity.ru именно жители Северного.

Видео дороги на Северный посёлок Юлии Бастраковой

Журналисты TagilCity.ru решили выяснить, что о транспортной ситуации в посёлке известно Администрации города.

Никакие маршруты не снимали. Все транспортные средства отправляются по графику. Вероятно, из-за плохого состояния дороги скорость движения снижается. Из-за этого увеличивается интервал в движении общественного транспорта. Но никто не снимал с маршрута ни одного транспортного средства сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-службе Администрации Нижнего Тагила, ссылаясь на информацию, полученную управлением городским хозяйством от транспортной компании, обслуживающей маршрут.

TagilCity.ru напоминает о том, что из Северного посёлка до Вагонки можно доехать не только на маршрутках или такси, но и на трамваях, расписание движения которых можно узнать на TagilCity.ru.