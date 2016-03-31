Важная веха: произведен миллионный автомобиль ŠKODA Octavia третьего поколения

ŠKODA Octavia – самая успешная модель марки за историю, и она по праву считается «сердцем бренда». Сегодня с конвейера основного завода бренда в Млада-Болеславе сошел юбилейный автомобиль – Octavia Scout цвета белый Moon металлик. Производство миллионной Octavia третьего поколения служит подтверждением успеха модели на международном рынке.

Современная Octavia задает стандарты в своем классе и является самой крупной, безопасной, практичной и комфортабельной версией модели за всю историю. Octavia как никакая другая модель символизирует динамичный рост марки за два последних десятилетия. С 1996 года было произведено 5 миллионов ŠKODA Octavia.

Третье поколение ŠKODA Octavia предстает в небывалом многообразии. Модель доступна в кузовах хэтчбек и универсал с передним или полным приводом. В версии RS это самая быстрая из серийно выпускаемых моделей Octavia за все время. В 2014 году Octavia дебютировала в версиях G-TEC (с двигателем, который может работать на КПГ) и Scout (яркий автомобиль на каждый день с внушительным внедорожным потенциалом). Кроме того, в Европе и России Octavia доступна в эксклюзивном исполнении L&K.

Выделяясь большим количеством доступных версий и богатым функционалом, Octavia стала хитом не только среди покупателей; эксперты также высоко оценили бестселлер ŠKODA. За последние годы автомобиль получил более 50 международных наград. Модель также стала победителем множества сравнительных тестов.

Третье поколение Octavia вышло на рынок в 2013 году. Большинство моделей Octavia производятся на основном заводе марки в Млада-Болеславе. Кроме мощностей в Чехии, Octavia также собирают в Китае, России, Индии и Казахстане. Продажи Octavia в России стартовали в июне 2013 года. Автомобиль выпускается на мощностях завода Volkswagen Group в Калуге.

Только за 2015 год по всему миру было продано 432 300 автомобилей Octavia, что на 11% больше, чем в прошлом году. За первые два месяца года ŠKODA поставила клиентам 70 500 таких моделей.

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