70% ливневых колодцев Нижнего Тагила готовы к приёму сточных вод

В ежедневном режиме происходит мониторинг районными администрациями работ по очистке водоотводных каналов и ливневых колодцев.

В настоящее время очищено 70% ливневых колодцев и эти работы продолжаются сообщил начальник управления городским хозяйством Юрченко Владимир Прокопьевич.

Большая часть ливневой канализации Нижнего Тагила уже готова к приёму сточных вод.

На следующей неделе намечается устойчивый «плюс» и нужно закончить очистку оставшихся 30% подчеркнул Сергей Носов.

Специалисты дорожных служб подтвержили, что указанные работы производятся в ежедневном режиме.