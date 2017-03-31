70% ливневых колодцев Нижнего Тагила готовы к приёму сточных вод
31 марта 2017, 14:40ТранспортЕкатерина Малых
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Продолжаются работы по очищению ливневых колодцев Нижнего Тагила перед наступлением паводка.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ежедневном режиме происходит мониторинг районными администрациями работ по очистке водоотводных каналов и ливневых колодцев.
В настоящее время очищено 70% ливневых колодцев и эти работы продолжаются сообщил начальник управления городским хозяйством Юрченко Владимир Прокопьевич.
Большая часть ливневой канализации Нижнего Тагила уже готова к приёму сточных вод.
На следующей неделе намечается устойчивый «плюс» и нужно закончить очистку оставшихся 30% подчеркнул Сергей Носов.
Специалисты дорожных служб подтвержили, что указанные работы производятся в ежедневном режиме.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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