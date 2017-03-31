Новый светофор установлен, но пока не работает на перекрёстке ул. Алтайская с пер. Оплетина в Нижнем Тагиле (ФОТО)
31 марта 2017, 17:25ТранспортПавел Щербина
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Новый светофорный объект был установлен накануне на перекрёстке ул. Алтайская и пер. Оплетина в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как можно видеть на фотографиях, в настоящее время светофор не работает. Жильцы малоэтажных новостроек ходят по этому пешеходному переходу также, как раньше.
Чтобы узнать дальнейшую судьбу объекта, журналисты TagilCity.ru обратились за комментарием к установившей его компании - «Сигнал-3».
Светофорный объект установлен в соответствии с Планом по муниципальному заданию. Ожидаем разрешения на его подключение. Точно сказать, когда он будет запущен, пока не можем сообщили специалисты технического отдела «Сигнал-3».
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Напомним, другой вагонский светофор на перекрёстке пр. Ленинградский - ул. Юности в Нижнем Тагиле за минувший год несколько раз менял режим работы.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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