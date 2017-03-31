Новый светофор установлен, но пока не работает на перекрёстке ул. Алтайская с пер. Оплетина в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Как можно видеть на фотографиях, в настоящее время светофор не работает. Жильцы малоэтажных новостроек ходят по этому пешеходному переходу также, как раньше.

Чтобы узнать дальнейшую судьбу объекта, журналисты TagilCity.ru обратились за комментарием к установившей его компании - «Сигнал-3».

Светофорный объект установлен в соответствии с Планом по муниципальному заданию. Ожидаем разрешения на его подключение. Точно сказать, когда он будет запущен, пока не можем сообщили специалисты технического отдела «Сигнал-3».

Напомним, другой вагонский светофор на перекрёстке пр. Ленинградский - ул. Юности в Нижнем Тагиле за минувший год несколько раз менял режим работы.