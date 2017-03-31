Тайная проверка была проведена в рейсовом автобусе сотрудником ГИБДД Свердловской области (ФОТО)
31 марта 2017, 08:10Транспорт
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Сотрудники дорожной полиции Свердловской области накануне вышли на тайные проверки в общественном транспорте. Так, 30 марта стало известно о результатах рейда в рейсовом автобусе Ревда - Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Переодевшись в штатское, сотрудник ГИБДД внедрился в число пассажиров. Сразу же он отметил, что никто в салоне автобуса не был пристегнут ремнями безопасности. Более того, на многих сидениях приспособления были вообще срезаны.
После обнаружения недостатков, полицейский зафиксировал их на телефон и рассекретил себя. Он напомнил пассажирам о соблюдении безопасности во время поездки. Сейчас в отношении водителя и руководства транспортной компании организована проверка.
Сообщается, что такие рейды будут проходить регулярно. Поводом к тому становятся серьезные аварии. К примеру, в начале февраля в ДТП на трассе Екатеринбург-Ревда пострадали 6 пассажиров автобуса, которые не были пристегнуты, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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