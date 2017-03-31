Тайная проверка была проведена в рейсовом автобусе сотрудником ГИБДД Свердловской области (ФОТО)

Переодевшись в штатское, сотрудник ГИБДД внедрился в число пассажиров. Сразу же он отметил, что никто в салоне автобуса не был пристегнут ремнями безопасности. Более того, на многих сидениях приспособления были вообще срезаны.

После обнаружения недостатков, полицейский зафиксировал их на телефон и рассекретил себя. Он напомнил пассажирам о соблюдении безопасности во время поездки. Сейчас в отношении водителя и руководства транспортной компании организована проверка.

Сообщается, что такие рейды будут проходить регулярно. Поводом к тому становятся серьезные аварии. К примеру, в начале февраля в ДТП на трассе Екатеринбург-Ревда пострадали 6 пассажиров автобуса, которые не были пристегнуты, пишет E1.ru.