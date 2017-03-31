Железнодорожный переезд на Индустриальной в Нижнем Тагиле закроют в ночь с 6 на 7 апреля
31 марта 2017, 17:25Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 22 часов 6 апреля до 6 часов 7 апреля в Нижнем Тагиле будет ограничено движение автотранспорта через ж/д переезд на ул. Индустриальная.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает ЕДДС, пропуск ТС будет производиться по одной полосе. На переезде в целях информирования граждан установлены дорожные знаки и аншлаги. Причиной закрытия движения является плановый ремонт в границах ж/д полотна.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей