Пьяный водитель устроил догонялки с автоинспекторами в Первоуральске (ФОТО)

Когда сотрудник ГИБДД потребовал водителя иномарки остановиться, мужчина выжал педаль газа, и началась погоня. Остановить правонарушителя смогло столкновение с другим автомобилем: он въехал в ВАЗ-21214, который ехал по главной дороге.