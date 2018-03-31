Пьяный водитель устроил догонялки с автоинспекторами в Первоуральске (ФОТО)
31 марта, 13:05Транспорт
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30 марта пьяный водитель автомобиля «Опель» в Первоуральске, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, попал в ДТП.
Когда сотрудник ГИБДД потребовал водителя иномарки остановиться, мужчина выжал педаль газа, и началась погоня. Остановить правонарушителя смогло столкновение с другим автомобилем: он въехал в ВАЗ-21214, который ехал по главной дороге.
49-летний мужчина, находившийся в отечественном авто был госпитализирован с переломом лодыжки и ушибом головы, а гонщик задержан, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области и Инцидент. Первоуральск
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