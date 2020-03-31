Треть автобусных рейсов из Нижнего Тагила в Екатеринбург отменены с 30 марта

В справочной TagilCity.ru пояснили, что отменена примерно треть рейсов, однако отметили, что маршрутов всё равно осталось достаточно.

Например, на завтра отменено 11 рейсов. Связано это с карантином. Мало кто ездит,добавили в справочной.

Напомним, с 31 марта в Нижнем Тагиле также изменится движение трамваев.