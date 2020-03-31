Треть автобусных рейсов из Нижнего Тагила в Екатеринбург отменены с 30 марта
Сегодня, 17:15ТранспортФото: pixabay.com
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С 30 марта по 5 апреля отменена часть автобусных рейсов в Екатеринбург, рассказали в справочной службе автовокзала в Нижнем Тагиле.
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В справочной TagilCity.ru пояснили, что отменена примерно треть рейсов, однако отметили, что маршрутов всё равно осталось достаточно.
Например, на завтра отменено 11 рейсов. Связано это с карантином. Мало кто ездит,добавили в справочной.
Напомним, с 31 марта в Нижнем Тагиле также изменится движение трамваев.
В Нижнем Тагиле с 31 марта изменится расписание движения трамваев
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