Тагильчан попросили воздержаться от поездок из-за сильного снегопада

Тагильчан попросили воздержаться от поездок из-за сильного снегопада
Тагильчан попросили воздержаться от поездок из-за сильного снегопада
Сегодня, 21:19ТранспортФото: pixabay.com
Госавтоинспекция Свердловской области рекомендовала жителям региона воздержаться от поездок на личном транспорте из-за прогнозируемого сильного снегопада.

Госавтоинспекция Свердловской области призвала водителей по возможности ограничить поездки на личных авто по причине сильного снегопада.

Если отложить поездку нельзя, то при выезде на трассу рекомендуется соблюдать меры безопасности. В частности, снизить скорость, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, не выезжать на встречную полосу и не обгонять.

Обязательно пристегнуться ремнями безопасности, а маленьких детей перевозить в специальных детских креслах.

Неопытным водителям гаишники рекомендуют не выезжать на трассу.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, именно во время снегопадов в регионе фиксируется наибольшее число ДТП с погибшими и пострадавшими.

В период снегопада экипажи ДПС будут патрулировать трассы региона.

Пешеходам тоже нужно соблюдать осторожность: не выбегать на проезжую часть, переходить дорогу в установленном месте. Желательно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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