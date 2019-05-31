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На станции в Нижнем Тагиле 16 вагонов с рудой сошли с рельс
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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O 1279702

На станции в Нижнем Тагиле 16 вагонов с рудой сошли с рельс

Вчера, 21:53ТранспортФото: ural-trans.sledcom.ru
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