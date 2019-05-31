На станции в Нижнем Тагиле 16 вагонов с рудой сошли с рельс
Вчера, 21:53ТранспортФото: ural-trans.sledcom.ru
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На втором километре перегона Смычка — Западная с рельсов сошли 16 грузовых вагонов с рудой, сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла 31 мая в 13:35 на железнодорожном мосту, по которому проходили вагоны, гружённые рудой. По предварительным данным, пострадало 190 метров железнодорожного полотна. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники управления на транспорте МВД России по УрФО.
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Специалисты провели осмотр места, где вагоны сошли с рельс, опросили свидетелей, локомотивную бригаду, работников железной дороги. Им предстоит установить причину аварии, сумму причинённого вреда и провести комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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