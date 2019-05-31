На станции в Нижнем Тагиле 16 вагонов с рудой сошли с рельс

Авария произошла 31 мая в 13:35 на железнодорожном мосту, по которому проходили вагоны, гружённые рудой. По предварительным данным, пострадало 190 метров железнодорожного полотна. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники управления на транспорте МВД России по УрФО.