Как рассказали пассажиры лайнера, к трапу самолета подъехал автомобиль скорой помощи, затем приехала еще одна машина медиков. Выяснилось, что пассажир почувствовал себя плохо из-за проблем со здоровьем. У мужчины началась паническая атака.

Медработники дали пассажиру кислород и осмотрели его. Мужчине было предложено проследовать в автомобиль для оказания более полной медицинской помощи, однако он пояснил, что не собирается покидать салон и готов лететь в Сочи. После того, как пассажир подышал нашатырем, ему стало лучше. При этом другие пассажиры настаивали на его госпитализации.