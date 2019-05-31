Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за панической атаки пассажира
Сегодня, 10:25ТранспортФото: Znak.com
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Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за панической атаки пассажира, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали пассажиры лайнера, к трапу самолета подъехал автомобиль скорой помощи, затем приехала еще одна машина медиков. Выяснилось, что пассажир почувствовал себя плохо из-за проблем со здоровьем. У мужчины началась паническая атака.
Медработники дали пассажиру кислород и осмотрели его. Мужчине было предложено проследовать в автомобиль для оказания более полной медицинской помощи, однако он пояснил, что не собирается покидать салон и готов лететь в Сочи. После того, как пассажир подышал нашатырем, ему стало лучше. При этом другие пассажиры настаивали на его госпитализации.
После прохождения дозаправки самолет вылетит в Сочи.
Ранее сообщалось, что аэропорт Кольцово возобновляет прямые рейсы Екатеринбург — Воронеж.
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