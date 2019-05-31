В Екатеринбурге сломалась электричка из Нижнего Тагила

О поломке поезда сообщили в соцсетях очевидцы. Информацию о происшествии подтвердили в «Свердловской пригородной компании», сказав, что электропоезд следовал по маршруту Нижний Тагил — Керамик. Вынужденная остановка произошла на станции Шарташ в 8 часов утра. В этот момент в электричке находились 137 пассажиров. Для того, чтобы доставить людей к месту назначения, был направлен дополнительный поезд.