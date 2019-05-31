В Екатеринбурге сломалась электричка из Нижнего Тагила
Сегодня, 11:55ТранспортФото: «Инцидент Екатеринбург»
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На станции Шарташ в Екатеринбурге произошла вынужденная остановка электрички из Нижнего Тагила, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
О поломке поезда сообщили в соцсетях очевидцы. Информацию о происшествии подтвердили в «Свердловской пригородной компании», сказав, что электропоезд следовал по маршруту Нижний Тагил — Керамик. Вынужденная остановка произошла на станции Шарташ в 8 часов утра. В этот момент в электричке находились 137 пассажиров. Для того, чтобы доставить людей к месту назначения, был направлен дополнительный поезд.
Причины вынужденной остановки в компании не раскрыли, сообщив, что она произошла по техническим причинам.
Напомним, что в Свердловской области планируется увеличение поездов «Ласточка» на маршрутах пригородного сообщения. Об этом договорились глава СвЖД и губернатор региона Евгений Куйвашев.
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