Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для проведения диагностики объектов БКАД
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для проведения диагностики дорог, которые будут отремонтированы в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 1 353 913 рублей. Согласно документации, исполнитель контракта должен проверить продольную ровность дорожного покрытия, а также имеются ли какие-либо дефекты проезжей части.
Отмечается, что при обработке результатов показатели должны определяться для каждого стометрового участка. При этом, если по результатам окажется, что показатель ровности хуже допустимого, то считается, что участок находится в ненормативном состоянии. То же самое касается и повреждений.
Услуги должны оказываться до 15 октября 2020 года. Срок подачи заявок от участников — 8 июня 2020 года.
Ранее мэрия Нижнего Тагила объявила еще один конкурс на разработку документации для ремонта дорог в рамках нацпроекта БКАД. Начальная стоимость контракта составляет 4,5 миллиона рублей.