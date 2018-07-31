Движение автобуса №7 изменится в Нижнем Тагиле с 1 августа 2018 года

Автобус №7 будет следовать по улицам Фрунзе, Верхняя Черепановых (Выйская - в обратном направлении), Серебрянский тракт, технологический проезд ВГОК.

Изменения в маршруте и расписании движения автобуса будут действовать до окончания ремонтных работ.