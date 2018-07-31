Движение автобуса №7 изменится в Нижнем Тагиле с 1 августа 2018 года

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С 1 августа 2018 года в Нижнем Тагиле будет перекрыто движение автомобильного транспорта на участке дороги по улице Максима Горького от улицы Высокогорская до улицы Быкова, вследствие чего изменится маршрут и расписание движения автобуса №7.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автобус №7 будет следовать по улицам Фрунзе, Верхняя Черепановых (Выйская - в обратном направлении), Серебрянский тракт, технологический проезд ВГОК.
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Изменения в маршруте и расписании движения автобуса будут действовать до окончания ремонтных работ.
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