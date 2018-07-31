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Движение автобуса №7 изменится в Нижнем Тагиле с 1 августа 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение автобуса №7 изменится в Нижнем Тагиле с 1 августа 2018 года

Сегодня, 12:20Транспорт
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