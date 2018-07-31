Экс-полицейский из Заречного за деньги оформлял инсценированные ДТП

Было установлено, что в период с января по апрель 2017 года инспектор дорожно-патрульной службы города Заречный находил «клиентов», для которых составлял справки о ДТП, постановления по делу об административном правонарушении, куда вносил сведения, ничего не имеющие с реальностью.

Всего было установлено пять фактов оформления инсценированных ДТП. Отмечается, что подсудимый был в курсе, что фактов аварий не было. Владельцы документов в дальнейшем обращались в страховые компании и получали незаконное страховое возмещение. За каждый случай оформления обвиняемый получал пять тысяч рублей.

Суд назначил обвиняемому штраф в размере 150 тысяч рублей.