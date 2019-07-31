В Нижнем Тагиле на улице Индустриальной мотоциклист врезался во внедорожник
Сегодня, 09:28ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Утром 31 июля на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле случилось ДТП с участием мотоцикла. Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, водитель УАЗ «Патриот» не предоставил мотоциклисту преимущество и начал пересекать двойную сплошную линию, в результате чего произошло столкновение.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель мотоцикла получил незначительные травмы. Сотрудники ГИБДД провели на месте ДТП медицинское освидетельствование, которое показало, что оба водителя трезвы.
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