В Нижнем Тагиле восстановили размытую сильным ливнем дорогу
В Нижнем Тагиле восстановлен участок дороги на улице Береговая-Краснокаменская, смытый потоком воды после ливня в среду вечером, сообщает «Тагильский рабочий».
Сегодня бригада МУП «Тагилдорстрой» восстановила поврежденное покрытие.
Объект посетил глава города Владислав Пинаев. Он лично контролирует процесс ликвидации последствий ливня.
Как написал глава города на своей странице в Instagram дорога не ремонтировалась 18 лет.
Восстановили участок Береговой-Краснокаменской, повреждённый ливнем. Разговаривал с рабочими, оказалось, один из водителей катка укладывал здесь асфальт 18 лет назад, с тех пор дорога не ремонтировалась, написал он.
Напомним, в минувшую среду в Нижнем Тагиле прошел сильный ливень. Как рассказал Владислав Пинаев, за один день выпала почти месячная норма осадков. Ливневая канализация не справилась с задачей, а потому по улицам города потекли потоки воды. Кроме того, видео затопления города во время ливня попало в сеть.