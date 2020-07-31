В Нижнем Тагиле восстановили размытую сильным ливнем дорогу

Сегодня бригада МУП «Тагилдорстрой» восстановила поврежденное покрытие.

Объект посетил глава города Владислав Пинаев. Он лично контролирует процесс ликвидации последствий ливня.

Как написал глава города на своей странице в Instagram дорога не ремонтировалась 18 лет.

Восстановили участок Береговой-Краснокаменской, повреждённый ливнем. Разговаривал с рабочими, оказалось, один из водителей катка укладывал здесь асфальт 18 лет назад, с тех пор дорога не ремонтировалась, написал он.