Банда? Несколько машин вскрыты на Лебяжке в Нижнем Тагиле

На Лебяжке в ночь с 30 на 31 августа вскрыли 3 машины. У двух грузовых автомобилей «Газель», которые были припаркованы у дома №34 по улице Ермака, сняли аккумуляторы, из одной также забрали видеорегистратор. О произошедшем написала пользователь по имени Татьяна в сообществе «Чёрный список Тагила».

Сигнализации имеются на обеих машинах, но, естественно, они были в первую очередь оборваны, поэтому ни звука слышно не было,рассказала автор поста.

Второй случай произошёл по адресу Лебяжинская, 23. Тагильчанин по имени Сергей около 6 часов утра обнаружил, что у его автомобиля открыт капот и приоткрыты двери.

Обошёл машину вокруг и заметил щель на форточке. Пальчиком подцепил и она отпала. Ну, тут уже понятно стало, как попали,поделился Сергей своей историей в комментариях под постом Татьяны.

Фото: Сергей Ковалёв