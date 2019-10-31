ГИБДД Нижнего Тагила просит неопытных водителей не садиться за руль
Сегодня, 15:34ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Городская Госавтоинспекция просит неопытных водителей не садиться за руль из-за ухудшения погоды.
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с образованием гололеда, резким понижением температур, метелью и порывистым ветром на дорогах Нижнего Тагила и пригорода увеличивается вероятность возникновения ДТП. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от дальних поездок.
Неопытным водителям рекомендуют не садиться за руль, так как именно такие автолюбители, по статистике, провоцируют возникновение аварий при смене погодных условий.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле были ограничены пригородные пассажироперевозки детей. Запрет действует до 5 ноября.
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