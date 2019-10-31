В Нижнем Тагиле в выходные пройдут рейды ГИБДД

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С 1 по 4 ноября в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщает Госавтоинспекция.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие будет проводиться с целью выявления грубых нарушений ПДД. В частности, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения.
Напомним, с начала года на территории Нижнего Тагила и ГГО произошло 223 ДТП, в них погибли 23 человека, 295 получили травмы различной степени тяжести.
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