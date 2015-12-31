Стало известно, кто повысит цены на автомобили с 1 января

УАЗ поднимает цены на весь модельный ряд. При этом, как уточнили в пресс-службе компании Sollers, в среднем стоимость внедорожников увеличится на 2 – 3%. Компания Renault повысит цены примерно на 5%, ее повышение также коснется всего модельного ряда.

GM-АВТОВАЗ с 1 января 2016 года повысит розничные цены на автомобили Chevrolet Niva на 16 – 17 тысяч рублей (в зависимости от комплектации). Повышение цен компания объясняет удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами.

Компания Volvo Сar Russia объявила об изменении прейскуранта на модельный ряд легковых автомобилей и внедорожников Volvo, произведенных после 1 января 2016 года. Цены на опции и пакеты для всех моделей бренда при этом останутся без изменений. Таким образом, с Нового года рекомендованная стоимость S60 вырастет на 65 тысяч рублей. Цены на все модели линейки XC с 2016 года тоже будут повышены. При этом рекомендованная стоимость новейшей модели марки – внедорожника XC90 – вырастет на 220 тысяч рублей. А вот S60 Cross Country, V60 Cross Country, S80 войдут в 2016 год с прежними ценниками.

На ряде новостных сайтов прошла информация, что с Нового года также поднимут цены Skoda (в среднем на 3%) и Hyundai (+5%). Но в тольяттинском автосалоне «Премьера», являющемся официальным дилером чешской марки, нам пояснили, что пока соответствующей информации дилерам не поступало.