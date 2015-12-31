В Нижнем Тагиле появился светофор на перекрестке Юности-Алтайская (ФОТО)

При выезде с ул. Круговая по Юности, когда нужно было поворачивать на Алтайскую, приходилось очень долго стоять. Того пропусти, этого пропусти... Зато сейчас - красота прокомментировала появление светофоров на перекрестке для TagilCity.ru вагонская автолюбительница Алёна.

Журналисты TagilCity.ru побывали на перекрестке улиц Алтайская и Юности. Порядка действительно стало больше. Светофоры установлены с каждой стороны и для пешеходов, и для автомобилистов. Интервалы для тех и других - 30 секунд.

Регулирование этого перекрёстка было особенно необходимо ввиду высокой аварийности на участке. Так, весной, когда на ул. Алтайская перевернулась иномарка, наши читатели выступили с критикой организации движения на этом направлении.

Сейчас, как видите, требования исполнены. TagilCity.ru - почти как стол заказов. Стоит написать о проблеме в комментариях к новости - и она решается. Рано или поздно.