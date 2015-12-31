В праздничные дни в Нижнем Тагиле изменится расписание движения трамваев

Четыре дежурных трамвая, работающих с 3:45 до 5:33 утра, будут работать по расписанию и 1 января, и в новогодние каникулы. Эти трамваи - единственный вид общественного транспорта, работающий в эти часы.

Завтра, 1 января, движение трамваев будет немного отличаться от привычного. Изменения затронут следующие маршруты:

Маршрут №3 будет отправляться со станции ВМЗ до Островского в 6:45, 7:06, 7:25, 8:05, 8:25. В обратном направлении, от Островского до ВМЗ, пассажиры смогут поехать в 6:47, 7:28, 7:47, 8:06, 8:47. После этого до 12 часов дня трамваи будут ходить по этому маршруту с интервалом 20-40 минут. После полудня и до конца новогодних каникул маршрут будет ходить по расписанию выходного дня.

Маршрут №4А впервые в 2016 году отправится от Тагилстроя до Красного Камня в 12:18, а назад в 12:46. Затем, как и прочие маршруты, будет придерживаться расписания выходного дня.

Маршрут №6. Отправляется от УВЗ к Северному посёлку в 11:36. В обратном направлении отправление в 12:06. Движение после этого — согласно расписанию выходного дня.

На маршруте №8 не будет изменений. Движение согласно расписанию выходного дня.

Маршрут №10. УВЗ-Пихтовые горы. Отправление от УВЗ в 4:15, 5:12, 5:31, 5:49, 6:05. От Пихтовых гор можно будет уехать в 4:29, 5:32, 5:55, 6:13, 6:30. Затем до 11 часов трамвай будет ходить по маршруту с интервалом 20 минут.

Маршрут №12 курсирует по маршруту Пихтовые горы-Островского. От Пихтовых гор трамвай отправится в 7:09, 9:10, 10:38, 11:56. От Островского можно будет уехать в 8:12, 10:59, 11:40. Последующие рейсы отправятся по маршруту согласно расписанию выходного дня.

Маршрут №15 будет рад отвезти жителей Нижнего Тагила от ГГМ до Новой Кушвы в 5:45, 6:50, 7:06, 7:20, 7:34. От Новой Кушвы он поедет в 6:05, 6:21, 6:34, 6:48, 7:16. После этих рейсов и до полудня трамвай будет курсировать с интервалом 20 минут.

В период со второго до десятого января к трем трамваям маршрута №12 будут добавлены ещё два, увеличив таким образом их количество до пяти. Максимальная частота рейсов будет осуществлена в вечернее время. От Островского до Пихтовых гор трамвай отправится в 17:00, 17:50, 18:22, 18:58, 19:16, 19:34 и 20:15. Днём, с 9:00 до 18:00, трамвай будет ходит с периодичностью около 20 минут.