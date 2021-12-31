Движение по мосту на ул. Циолковского в Тагиле было открыто 31 декабря

Движение по мосту на ул. Циолковского в Тагиле было открыто 31 декабря
Движение по мосту на ул. Циолковского в Тагиле было открыто 31 декабря
Сегодня, 16:40ТранспортФото: TagilCity.ru
Двустороннее движение по улице Циолковского от улицы Октябрьской революции до Индустриальной в Нижнем Тагиле открыли 31 декабря.

Движение открыли в 15.00. Разрешено ездить легковым автомобилям, а также автобусам, микроавтобусам. Запрещено движение грузового транспорта, сказал руководитель проекта Владимир Останин.

Также на всей протяженности дороги действует ограничение скорости до 20 км/ч и запрет на обгон. На перекрестке улиц Циолковского-Индустриальная запрещен поворот направо на Вагонку, а с улицы Индустриальной при движении со стороны ул. Фестивальной можно повернуть только на Тагилстрой. Помимо этого, закрыто движение на пересечении улиц Октябрьской революции и Циолковского.

Замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что в процессе реконструкции моста и подъездов к нему у подрядной организации возникли объективные сложности, которые и привели к переносу сроков открытия движения.

Муниципалитет выполнил на сто процентов все обязательства по подготовке и финансированию капитального ремонта моста и прилегающих улиц. Его стоимость больше одного миллиарда рублей, отметил замглавы.

Весной, как ранее сообщал руководитель проекта Владимир Останин, движение по мосту на улице Циолковского вновь будет перекрыто.

Мы будем укладывать чистовые слои асфальта, устанавливать дорожные ограждения — то есть будем приводить в соответствие нормам, рассказал он редакции TagilCity.ru.

Напомним, улица Циолковского была перекрыта 12 мая 2021 года. Реконструкцией участка от ул. Индустриальной до Октябрьской революции занимается ООО «Уралстроймонтаж». Компания выиграла конкурс на ремонт дорог и инженерных сетей в три этапа: на ул. Циолковского от ул. Октябрьской революции до ул. Индустриальной, включая мост через ж/д пути; на ул. Октябрьской революции от ул. Серова до Газетной, затем — до ул. Заводской. Общая стоимость контракта составила 1 млрд 65 млн рублей, затем сумма увеличилась до 1 млрд 334 млн рублей.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоЭксклюзивНижний Тагил
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