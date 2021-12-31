За гирлянды на машинах водители рискуют остаться без прав в Свердловской области

Там уточнили, что это будет происходить в рамках статьи 12.5 части 3 КоАП. Таким образом, если у автолюбителей на передней части будут установлены приборы с огнями красного цвета или приборы, у которых огни не будут соответствовать требованиям по допуску машин к эксплуатации, они рискуют потерять права на срок от шести месяцев до года, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД.