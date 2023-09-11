Дата создания: 15.10.2021 г.
Утверждено:
приказом Генерального директора ООО «ПремьерМедиаИнвест»
№ 1-пр от 15.10.2021 г.
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (далее — «Общество», «Оператор»), является учредителем средств массовой информации:
|
П/н
|Наименование средства массовой информации
|URL (адрес в сети интернет сайта)
|1
|сетевое издание
Inkazan.ru (Инказан.ру)
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74115 от 23.11.18 г.
|https://inkazan.ru/
|2
|сетевое издание
НовостиВолгограда.ру
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74141 от 23.11.18 г.
|https://novostivolgograda.ru/
|3
|сетевое издание
Udm-info
(перевод названия на государственный язык Российской Федерации: Удм-инфо)
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74117 от 23.11.18 г.
|https://udm-info.ru/
|4
|сетевое издание
КарелИнформ.рф/Karelinform.ru
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74139 от 23.11.18 г.
|https://karelinform.ru/
|5
|сетевое издание
Информационное агентство Ньюс-НН.ру
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74129 от 23.11.18 г.
|https://newsnn.ru/
|6
|сетевое издание
Город55
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74119 от 23.11.18 г.
|https://gorod55.ru/
|7
|сетевое издание
56 медиа
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74137 от 23.11.18 г.
|https://56orb.ru/
|8
|сетевое издание
Tagilcity
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74136 от 23.11.18 г.
|https://tagilcity.ru/
|9
|сетевое издание
NewsTracker
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74152 от 23.11.18 г.
|https://newstracker.ru/
|10
|сетевое издание
Медиакорсеть
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74155 от 23.11.18 г.
|https://mkset.ru/
|11
|сетевое издание
Rostov Gazeta
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74128 от 23.11.18 г.
|https://rostovgazeta.ru/
|12
|сетевое издание
Наш город (Nash Gorod)
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74125 от 23.11.18 г.
|http://www.nashgorod.ru/
|13
|сетевое издание
Информационное агентство «Бел.ру»
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: ЭЛ № ФС
77 - 74127 от 23.11.18 г.
|https://www.bel.ru/
|14
|сетевое издание
Transsibinfo.com
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 74140 от 23.11.18 г.
|https://transsibinfo.com/
|15
|сетевое издание
Восток-Медиа
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 77373 от 25.12.2019 г.
|https://vostokmedia.com/
|16
|сетевое издание
Properm.ru
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77-81718 от 27.08.2021 г.
|https://properm.ru/
|17
|сетевое издание
Атас.Инфо
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 82301 от 23.11.2021 г.
|https://atas.info/
|18
|сетевое издание
Kursdela.biz
(перевод названия на государственный язык РФ: курсдела.бис)
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 73627 от 14.09.2018 г.
|https://kursdela.biz/
|19
|сетевое издание
Newkhakasiya.online
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
ЭЛ № ФС 77 - 76824 от 24.09.2019 г.
|https://newkhakasiya.online/
|20
|сетевое издание
Muksun.fm
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
Эл № ФС77-76822 от 24.09.2019 г
|https://muksun.fm/
|21
|сетевое издание
Проспект Мира
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации:
Эл № ФС77-78257 от 24.04.2020 г.
|https://prmira.ru/
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2.5.1. Срок обработки персональных данных составляет 5 (пять) лет, если иной срок обработки не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.2. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их получения Оператором.
2.6. Отказ Пользователя от предоставления своих персональных данных или их дальнейшей обработки, несогласие Пользователя с условиями настоящей Политики.
2.6.1. В случае отказа Пользователя от предоставления своих персональных данных или их дальнейшей обработки, несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики, Пользователь обязан незамедлительно прекратить использование Сайта.
3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.
3.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
3.2. Доступ к персональным данным Пользователя предоставляется уполномоченным сотрудникам Оператора с соблюдением мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке.
3.3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия Пользователя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, на основании заключаемого с этим лицом договора. Принимая условия настоящей Политики, Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных лицу по поручению Оператора.
3.4. Обеспечение безопасности персональных данных достигается принятием Оператором мер, включая, но не ограничиваясь, следующими:
3.5. Настоящая Политика обязательна для ознакомления и исполнения всеми сотрудниками Оператора, участвующими в организации и осуществлении процессов обработки персональных данных Пользователей.
3.6. Сотрудники Оператора, допустившие нарушение порядка обработки персональных данных, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку персональных данных Пользователей, несут ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Оператора.
4. Права Пользователя. Ограничение прав Пользователя.
4.1. Пользователь имеет право на получение сведений об обработке его персональных данных Оператором.
4.2. Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения, обрабатываемых Оператором персональных данных Пользователя, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
4.3. Право Пользователя на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе если:
4.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов, по любым вопросам обработки персональных данных Пользователь имеет право обратиться к Оператору по электронной почте [email protected] или направив письменное обращение по адресу: 109044, г. Москва, Воронцовская ул, д. 20, эт. 2, ком. 14. Оператор рассматривает любые обращения и жалобы Пользователя, расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, привлечения к ответственности виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.
4.5. Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
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