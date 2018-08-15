Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович

Резюме

Ибрагим Абабакарович занимается обеспечением общественного порядка и общественной безопасности: борьба с нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с нелегальным игорным бизнесом и оборотом спиртосодержащих напитков, наркотических веществ.





Для Нижнего Тагила 51-летний Ибрагим Абдулкадыров не новый человек. Службу в гарнизоне он начал с 1 октября 1982 года, с 2007 года по 2011 год он возглавлял Отдел полиции № 16, обслуживающий Ленинский район города. В августе 2011 в связи с реформой МВД и ротацией кадров руководящего состава был назначен начальником Межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский». Важно добавить, что за плечами руководителя подразделения – Елабужская средне-специальная школа милиции и Киевская высшая школа Министерства внутренних дел.





Деятельность Ибрагима Абабакаровича постоянно освещается в городских телевизионных и печатных СМИ.