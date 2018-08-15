Администрация Дзержинского района
Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил осуществляет на территории Дзержинского района города исполнительно-распорядительные полномочия в пределах установленной компетенции.
Задачами деятельности администрации района являются:
- Решение вопросов местного значения в пределах своей компетенции на территории района с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития района.
- Обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых актов государственных органов, муниципальных правовых актов города на территории района.
- Обеспечение взаимодействия органов Администрации города с организациями, расположенными на территории района по направлениям своей деятельности.
- Оказание содействия населению района в реализации прав на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами территориального общественного самоуправления.
- Организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции.
- Оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии с законодательством о выборах и референдумах.
- Информирование жителей района о деятельности Главы города, Администрации города, администрации района об общественно значимых мероприятиях, направленных на развитие района через средства массовой информации.
Полномочия администрации города:
В области социально-экономического развития администрация района осуществляет следующие полномочия:
- вносит Главе города и в Администрацию города предложения по формированию и исполнению бюджета города, установлению местных налогов, решению других финансовых вопросов местного значения;
- решает вопросы социально-экономического развития района в соответствии с планами развития города, принимает участие в разработке планов развития города и обеспечивает их выполнение на территории района;
- формирует и размещает муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд администрации района, представляет отчеты об исполнении муниципального заказа;
- организует исполнение мероприятий муниципальных целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории района;
- принимает участие в реализации мероприятий, проводимых к Дню города с привлечением предприятий, организаций всех форм собственности и жителей района;
- взаимодействует с органами Администрации города с целью освещения в СМИ общественно-значимых мероприятий, проводимых в районе;
- обеспечивает взаимодействие Администрации города с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории района, по вопросам социально-экономического развития города и района.
В области ЖКХ, благоустройства, строительства, транспортного обеспечения администрация района осуществляет следующие полномочия:
- ведения, снабжения населения топливом и реализации мероприятий по подготовке жилого фонда к эксплуатации в зимний период;
- осуществляет контроль в пределах своей компетенции за содержанием и использованием муниципального жилищного фонда и подземных инженерных сетей, являющихся собственностью муниципального образования и расположенных на территории района;
- участвует в содержании и ремонте автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории района, за исключением объектов федерального и регионального значения, осуществляет контроль за состоянием автомобильных дорог местного значения в границах района;
- участвует в организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
- участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории района;
- участвует в организации и контроле сбора, вывоза, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на территории района;
- контролирует соблюдение правил благоустройства, чистоты и порядка, мероприятий по благоустройству на территории района;
- участвует в создании условий для массового отдыха жителей и организует благоустройство мест массового отдыха населения на территории района;
- участвует в организации благоустройства и озеленения территории района, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах района;
- участвует в организации освещения улиц и установке указателей с названиями улиц и номерами домов на территории района;
- ведет учет индивидуального жилого фонда и личных подсобных хозяйств на территории района;
- проводит проверки деятельности управляющих компаний на основании обращений собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления ТСЖ, председателей советов домов либо органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьей 162 Жилищного Кодекса Российской федерации;
- организует созыв общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам выбора способа управления многоквартирным домом, избрания совета многоквартирного дома, председателя совета многоквартирного дома или о создании в многоквартирном доме ТСЖ;
в области взаимодействия с населением по вопросам ТОС администрация района:
- оказывает содействие, методологическую и юридическую помощь в организации и проведении собраний граждан по месту жительства по вопросам создания и осуществления ТОС;
- координирует деятельность органов ТОС района, уличных комитетов, старших улиц, советов многоквартирных домов района;
- оказывает содействие органам ТОС, руководителям уличных комитетов, советов многоквартирных домов в решении вопросов благоустройства и создания условий для организации досуга населения по месту жительства;
- организует среди жителей района мероприятия, способствующие привлечению населения к решению вопросов благоустройства, наведению чистоты и порядка на территории по месту жительства (субботники, конкурсы);
- организует и проводит встречи с населением с участием главы администрации района, содействует в проведении встреч Главы города, руководителей органов Администрации города с населением района.
В области взаимодействия с предприятиями, учреждениями и организациями администрация района осуществляет следующие полномочия:
- осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города;
- координирует деятельность муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района и взаимодействует с иными организациями и предприятиями в целях осуществления своих полномочий;
- осуществляет организационные мероприятия по учету избирателей и участников референдума, проживающих на территории района, по организации и проведению выборных компаний в соответствии с законодательством;
- осуществляет прием обращений граждан и принимает необходимые меры по их разрешению;
- осуществляет взаимодействие Администрации города с заинтересованными предприятиями, организациями и учреждениями по вопросам местного значения;
- координирует работу предприятий, учреждений, организаций района по подготовке к Дню города.
В области гражданской защиты населения, общественной безопасности и правопорядка администрация района осуществляет следующие полномочия:
- организует мероприятия по гражданской обороне, защите населения на территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района;
- участвует в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории района;
- организует работу по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, расположенных на территории района, участвует в создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- содействует созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб (формирований) на территории района;
- организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, учреждений, находящихся на территории района;
- участвует в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории района;
- принимает участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района;
- содействует организации охраны общественного порядка на территории района;
- участвует в создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- организует работу административной комиссии района по привлечению граждан и юридических лиц к ответственности за совершенные ими административные правонарушения;
- оказывает содействие правоохранительным органам в организации работы службы участковых уполномоченных с населением.
В области обеспечения населения услугами, содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрация района осуществляет следующие полномочия:
- участвует в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания на территории района;
- принимает участие в создании условий для расширения рынка с/х продукции, сырья и продовольствия на территории района;
- оказывает содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории района;
- осуществляет регистрацию трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами, нанимающими работников для личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.
В области культурно-массовой, спортивной деятельности, работы с молодежью администрация района осуществляет следующие полномочия:
- участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории района;
- участвует в создании условий для развития самодеятельного художественного творчества на территории района;
- содействует организации культурно-массовой работы в районе;
- создает условия для развития на территории района физической культуры и массового спорта, организует подготовку и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий района, содействует созданию и организации коллективов физической культуры и спорта в организациях всех форм собственности;
- организует и осуществляет мероприятия с детьми, молодежью на территории района, обеспечивает участие подростков, молодежи, молодежных общественных организация (объединений), находящихся на территории района, в городских мероприятиях;
- взаимодействует с управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города по вопросу летнего трудоустройства подростков и организации деятельности трудовых отрядов мэра на территории района;
- участвует в организации проведения торжественных мероприятий, знаменательных дат и событий в жизни района, города, страны.
В области образования, здравоохранения администрация района осуществляет следующие полномочия:
- содействует и осуществляет контроль за устойчивым функционированием и содержанием зданий, сооружений, коммуникаций, школьной и прилегающей территории муниципальных учреждений образования, расположенных на территории района;
- взаимодействует с управлением образования Администрации города, управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, управлением культуры Администрации города по вопросам организации оздоровительных кампаний школьников;
- осуществляет взаимодействие с учреждениями дополнительного образования в рамках реализации своих полномочий;
- содействует установлению шефских связей промышленных и иных предприятий над муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории района.
В области природопользования администрация района осуществляет следующие полномочия:
- участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды на территории района, в реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере землепользования в пределах, установленных муниципальными правовыми актами.
В области планирования, учета и контроля администрация района осуществляет следующие полномочия:
- разрабатывает предложения в планы и программы развития города и района;
- обеспечивает еженедельное, квартальное и годовое планирование деятельности администрации района, отчетность и анализ исполнения текущих и перспективных планов;
- представляет Главе города информацию и отчеты о деятельности администрации района;
- организует в пределах своей компетенции исполнение мероприятий, предусмотренных планами Администрации города и осуществляемых на территории района, представляет отчеты и информацию по их исполнению;
- организует формирование и содержание архива администрации района;
- контролирует исполнение на территории района действующих законов, иных нормативных правовых актов государственных органов, муниципальных правовых актов города в пределах полномочий администрации района;
- 7) участвует в реализации полномочий органов местного самоуправления по решению иных вопросов местного значения, установленных федеральным законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в РФ;
в области предоставления мер муниципальной поддержки отдельных категорий жителей города администрация района:
- организует и осуществляет районные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам;
- участвует в создании условия для организации досуга, культурно-массовой и спортивной деятельности пенсионеров, инвалидов района, иных категорий жителей;
- содействует организации предоставления мер муниципальной поддержки жителям района.