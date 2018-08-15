Анастасия Кокорина

Резюме

Вопреки ограниченным возможностям здоровья Настя завоевала III место в Международном турнире по борьбе дзюдо (г. Санкт-Петербург, 23 февраля 2014 года – 27 февраля 2014 года).В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран, в том числе из Австрии, Бельгии, Венгрии, Польши, Казахстана, Эстонии, Швеции, Норвегии и других. Россия была представлена несколькими областями.