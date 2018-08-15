Анастасия Кокорина
ученица 7 «А» класса ГКОУ СО «НСКОШИ № 16»
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Резюме
Вопреки ограниченным возможностям здоровья Настя завоевала III место в Международном турнире по борьбе дзюдо (г. Санкт-Петербург, 23 февраля 2014 года – 27 февраля 2014 года).
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран, в том числе из Австрии, Бельгии, Венгрии, Польши, Казахстана, Эстонии, Швеции, Норвегии и других. Россия была представлена несколькими областями.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 16 стран, в том числе из Австрии, Бельгии, Венгрии, Польши, Казахстана, Эстонии, Швеции, Норвегии и других. Россия была представлена несколькими областями.