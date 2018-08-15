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#домахорошо
Анастасия Кокорина
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород

Анастасия Кокорина

ученица 7 «А» класса ГКОУ СО «НСКОШИ № 16»
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