Резюме

Андрей Sneik – тагильский танцор, один из руководителей студии танца BNS в Нижнем Тагиле, представитель Уральского хип-хоп объединений BNS, преподаватель направления popping в Нижнем Тагиле. Это тот человек, который своими силами, своим талантом продвигает в нашем городе и даже области танцевальную хип-хоп культуру. За его спиной – серьезные победы и не менее серьезные проекты.



В апреле 2013 года на площадке Екатеринбурга был проведен Чемпионат Урала Open Jam Dance Event, который посетили «отцы» Popin’ Pete и Caleaf Sellers – США. Тесное общение с живыми легендами привело к тому, что сам Caleaf Sellers, один из основателей стиля танца house, в апреле посетил Нижний Тагил с дружеским визитом.





Летом 2013 года по инициативе Андрея в парке Бондина появилась танцевальная площадка для бесплатных занятий танцами, совершенно для всех желающих. В течение года Sneik давал мастер-классы по Уралу: Серов, Пермь, Челябинск, Екатеринбург.





Принимал участие в Чемпионате Respect my talent, где прошел в полуфинал в категории 1х1, popping. В октябре этого же года – благодаря Андрею Caleaf Sellers приехал в Нижний Тагил. Именно тогда по инициативе Андрея журналисту TagilCity.ru удалось взять интервью у американской легенды.





Позже Sneik организовал мастер-класс Popin’ Pete в Екатеринбурге (уже в третий раз). Кстати, Popin’ Pete – в свое время был хореографом самого Майкла Джексона.





На Чемпионате 4Force – 1 место, это отборочный тур на международный чемпионат 10 International Urban Dance Contest Teamka, в Москве. Там же Sneik принял участие в съемке документального фильма про стиль танца popping в России.





На Чемпионате International Dance Event, Energy 2014 в Челябинске его ученица Mik-Mik заняла первое место в номинации b-girl, 1x1.





Руководители студии BNS в Нижнем Тагиле регулярно проводят акции в студии танца BNS «День бесплатных занятий». Около 70 тагильчан приняли участие. Помимо этого в студии – расширен список направлений танца, которым с удовольствием обучаются тагильчане, даже самые юные.





И совсем недавно Андрей Sneik на Hip-hop International - Кубок России взял первое место в номинации popping, 1x1. Прошел отбор на Международный Hip-hop International в Лас-Вегасе. 19 апреля под руководством Sneik’а в Нижнем Тагиле состоится Open Jam Dance Event – Чемпионат по танцам.





Танцевальные, организаторские успехи, дружеское общение с живыми мировыми легендами, широкий круг знакомств по России смело позволяют говорить о том, что Андрей Sneik и его единомышленники действительно прославляют Нижний Тагил, несмотря на то, что для многих хип-хоп культура – это специфическая сфера.