Антакова Софья Александровна

Резюме

Софья пополнила ряды общественного молодежно-спортивного объединения "Воркаут Нижний Тагил" в апреле 2016 года. Является неоднократным победителем и призером в соревнованиях базовых и силовых дисциплин ВОРКАУТ. В феврале 2018 года стала номинантом премии «Кардо-2018». Прошла отбор в финал всероссийской федеральной премии по уличным культурам «Кардо». Прошла одна среди мальчиков (мужчин).

Список побед за 2017-2018 год:

Открытый областной турнир «Тагильский характер» – 3 место базовый комплекс - женская категория (Нижний Тагил);

Открытый областной турнир «Тагильский характер» – 2 место фристайл - женская категория (Нижний Тагил);

Открытый кубок Воркаут посёлка Баранчинский – 3 место пятиборье - девушки;

День физкультурника город Кировград – 1 место базовые упражнения (отжимания от пола);

День физкультурника город Кировград – 3 место фристайл – абсолютная категория;

Открытый областной командный турнир «Сильные духом» – 1 место – женская категория (Нижний Тагил);

Турнир по базовым упражнениям город Среднеуральск – 1 место двоеборье – женская категория;

Открытый областной фестиваль уличной атлетики

«Путь мотиваций» – 1 место фристайл – женская категория (Нижний Тагил).

4 ежегодный открыты турнир «Заряди себя» 1 место базовый комплекс (новичок,женская категория).







Я получила саморазвитие , уважение ,упорство, сила воли. Благодаря моим достижениям в спорте я не только продвинула себя , но и нашу организацию Воркаут. Я достигла высот которые меня усовершенствовали. Я девушка - воркаутер, это уже само по себе не частое явление в России.







Это впервые осуществилось в городе Нижний Тагил. Я - первая девочка из нашего города, которая достигла таких высот в сфере развития направления уличных культур, в уличной атлетике (воркаут).

Антакова Софья, вовлечена в деятельность организации. Активно участвует и помогает в развитие организаций мероприятии и зала, не однократно отмечалась на ежегодной премий за вклад в развитие спорта на территорий города и области, как активный спортсменка и организатор, участвует в организации и проведение множества мероприятии, организуемыми ОМСО "Воркаут Нижний Тагил". -- рассказывает руководство организации.





