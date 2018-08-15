Апуева Галина Васильевна

Резюме

Галина Васильевна – уроженка Узбекистана. В 1979 году Галина Васильевна с мужем приехали в Нижний Тагил в отпуск и решили здесь остаться. Когда ее дети подросли, Галина Васильевна устроилась на работу в детский садик при химзаводе. Позже Галина Васильевна ушла на «Котельно-радиаторный завод». Всю свою сознательную жизнь проработала там, и даже сейчас, после выхода на заслуженный отдых она продолжает принимать активное участие в его жизни. Она является председателем совета ветеранов, который три года практически не функционировал. Живет в Нижнем Тагиле уже 35 лет.



Трое детей Галины Васильевны имеют хорошее образование, трудятся по специальности. А внуки отлично преуспевают в учебе. Галина Васильевна мечтает, чтобы каждый житель Нижнего Тагила понял, насколько это уникальный город. С болью в сердце она смотрит на разукрашенные неумелыми художниками здания. Галина Васильевна призывает молодежь к объединению, чтобы каждый высказывал свои предложения, инициативы по развитию города, по его улучшению.



К своим подопечным – пенсионерам – относится с большой любовью. Готова в любое время дня и ночи выслушать человека, помочь. Галина Васильевна заботится о 521-м пенсионере и каждого знает лично.



Под ее руководством регулярно организуются концерты, мероприятия, большее внимание председатель уделяет, конечно, 9 мая. Ветераны получают помощь, подарки, денежную и моральную поддержку. Она организует вечера встреч для них, проводит различные развлекательные программы, выезды на природу, поздравляет каждого лично с днем рождения. И что самое поразительное, делает она это на своем энтузиазме, бесплатно. В подшефном лицее № 39 Галина Васильевна является председателем родительского комитета.





У женщины есть уникальный серебряный значок «Молодой гвардеец» - за то, что она без отрыва от производства отработала 40 смен и передала средства в Фонд мира. Помимо этого Галина Васильевна по мере возможностей занимается благотворительностью. Труд Галины Васильевны отмечен многочисленными грамотами, дипломами. О ней рассказывают в городских средствах массовой информации.